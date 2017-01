Coreia do Norte coloca militares em alerta de guerra contra Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte colocou suas tropas em alerta de guerra nesta sexta-feira, quando a Coreia do Sul rejeitou um ultimato para que pare de usar transmissões de propaganda política para não sofrer uma ação militar, levando a China a externar sua preocupação e exortar os dois lados a recuar.

A China, que continua sendo a principal parceira econômica da reclusa Coreia do Norte, apesar de ver sua influência política sobre o governo norte-coreano diminuir, disse estar profundamente preocupada com a escalada da tensão no local e pediu calma aos dois lados.