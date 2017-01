ANP divulga 12 primeiras aprovadas para 13ª Rodada de petróleo

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira as primeiras 12 empresas com inscrição aprovada para a 13ª Rodada de licitação de blocos de petróleo, entre as quais constam Galp Energia, Petro Rio (ex-HRT), Shell, Sonangol e Engie (ex-GDF Suez).