Agência nuclear da ONU diz ter recebido volume significativo de dados do Irã

VIENA (Reuters) - A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta terça-feira que recebeu um volume significativo de informação do Irã, com o objetivo de dirimir preocupações de que seu programa nuclear tivesse no passado elementos militares, embora seja muito cedo para dizer se há algo de novo nos dados.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também alertou que ficará sem dinheiro no próximo mês para monitorar a implementação do acordo nuclear com o Irã, caso não receba mais fundos dos países-membros para cobrir os gastos com o trabalho, que deverá chegar a 10 milhões de dólares por ano.