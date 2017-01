Suíça espera decidir sobre extradição de dirigentes da Fifa em setembro

BERNA (Reuters) - Autoridades suíças pretendem decidir em setembro se irão extraditar seis dirigentes da Fifa para que sejam julgados por corrupção nos Estados Unidos, informou o porta-voz do Ministério da Justiça do país.

"Recebemos todas as respostas. Agora podemos examinar se foram cumpridas as condições para se conceder extradição e tomar nossa decisão", declarou o porta-voz, Folco Galli, à Reuters.

"As primeiras decisões devem sair em setembro", afirmou ele na noite de segunda-feira em seu gabinete na capital suíça.

A extradição é permitida se um suposto delito for punível com pelo menos um ano de prisão nos termos das leis suíça e norte-americana. As autoridades suíças precisam decidir se essa regra de "criminalidade dupla" foi cumprida, e não sobre a culpa ou inocência dos réus.