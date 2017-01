Navio iraniano escapa depois de 5 meses sequestrado na costa da Somália

O Jaber, embarcação supostamente com 19 tripulantes, foi capturado em 26 de março junto a outro pesqueiro iraniano, o Siraj. Autoridades locais os acusaram de realizar pesca ilegal em águas somalis.

Embora ainda aconteçam casos ocasionais de ataque em alto mar, a pirataria no oceano Índico diminuiu em grande parte nos últimos três anos, principalmente devido ao fato de as empresas de transporte terem contratado equipes de segurança particulares e à presença de navios de guerra internacionais.

"Parece que o capitão aproveitou a oportunidade de um helicóptero que passava ou algo assim, quando os guardas estavam distraídos e não estavam no barco... e cortaram as âncoras e foram embora", disse o gerente regional da instituição Oceans Beyond Piracy e responsável por um programa de ajuda a reféns, John Steed, à Reuters.