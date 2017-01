Infecção de iatista alemão coloca pressão em organizadores da Rio 2016

BERLIM (Reuters) - O iatista alemão Erik Heil, que ficou em terceiro lugar em um teste olímpico realizado esta semana no Rio de Janeiro, está sendo tratado por várias infecções que ele diz terem sido causadas pelas águas poluídas do local da regata, aumentando a pressão para que os organizadores mudem o local do evento de vela da Olimpíada do Rio 2016.