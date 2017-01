Fornecedores da Apple buscam parcela de ações em empresa de empacotamento de chips

TAIPÉ (Reuters) - A montadora de iPhones Hon Hai Precision Industry comprará uma fatia de 21 por cento da Siliconware Precision Industries (SPIL), disseram as empresas nesta sexta-feira, dias após outra fornecedora da Apple sediada em Taiwan declarar que também queria comprar a empresa de embalagens de chips.

A rivalidade em relação a SPIL, terceira maior empacotadora da indústria, chega em um momento em que as companhias da indústria chips buscam superar os desafios tecnológicos criados pela Internet das coisas, na qual produtos cotidianos são monitorados e controlados online.

As empresas de embalagens de chips também têm desenvolvido tecnologias para dispositivos vestíveis, nos quais os chips que alimentam tais aparelhos são embalados em espaços cada vez menores.

Em um comunicado conjunto com a SPIL, a Hon Hai, maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo, disse que compraria os 21 por cento de ações da SPIL em uma troca de ações, mas não revelou o valor do acordo, nem disse quando ele seria concretizado.