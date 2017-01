Cardápio de último almoço servido no Titanic deve arrecadar US$70 mil em leilão

NOVA YORK (Reuters) - Mais de um século depois de os passageiros da primeira classe de um Titanic fadado ao naufrágio terem comido carneiro grelhado e pudim numa rebuscada sala de refeições, espera-se que o cardápio do último almoço servido no navio seja vendido por no mínimo 70 mil dólares em um leilão virtual, disse um dos curadores nesta segunda-feira.