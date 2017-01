Procuradores de Suíça e EUA conversarão sobre investigações de corrupção na Fifa

A Fifa mergulhou no caos em 27 de maio, quando 14 executivos do marketing esportivo e dirigentes do esporte --incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin-- foram indiciados nos EUA por acusações de suborno, lavagem de dinheiro e fraude envolvendo mais de 150 milhões de dólares em propinas.

No mês passado, a Reuters relatou que o inquérito suíço se deparou com alguns obstáculos, de acordo com fontes europeias e norte-americanas a par do assunto. Entre as barreiras ao progresso da investigação estão o nível reduzido de colaboração com as autoridades dos EUA que estão realizando um inquérito paralelo muito mais adiantado e o reconhecimento crescente dos promotores de Berna de que, nos termos da lei suíça, seus poderes são limitados neste tipo de caso.