Nuzman reconhece problema mas diz que Baía de Guanabara estará limpa para Olimpíada

LONDRES (Reuters) - A qualidade da água na Baía de Guanabara é uma questão séria, mas será resolvida a tempo para os Jogos Olímpicos do ano que vem, disse o presidente do comitê organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, nesta terça-feira.

Um estudo científico realizado no mês passado revelou que as águas do local estavam contaminadas com altos níveis de bactérias e vírus, expondo os atletas a diversas doenças durante a primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul.