Reforma de mercado de petróleo na China abre caminho para novos contratos futuros

(Reuters) - A China pode lançar um contrato global de futuros de petróleo a partir de outubro para competir com os indicadores de referência existentes, o Brent de Londres e o WTI dos Estados Unidos, disseram três fontes, enquanto o país segue com reformas para abrir seus mercados de petróleo.

O esperado contrato de petróleo pode refletir melhor a crescente importância da China em definir os preços do petróleo, como também impulsionar o uso do iuan, moeda em que será operado, apesar das condições voláteis do comércio e das preocupações levantadas com a recente interferência da China nos mercados acionários.

O Shangai International Energy Exchange, também conhecido como INE, circulou um projeto do contrato de futuros para participantes do mercado no último mês, dizendo que o lançamento pode ocorrer a partir de outubro, disse à Reuters uma fonte que teve contato com as discussões.