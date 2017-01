FMI alerta G20 sobre riscos crescentes de desaceleração do crescimento econômico

Uma nota preparada por uma equipe do FMI para uma reunião de autoridades de Finanças do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, descreve um coquetel de riscos potencialmente perigosos que vão de um dólar norte-americano mais forte à desvalorizando de moedas em mercados emergentes, à queda dos preços das commodities e fluxos de capital mais fracos.

"As recentes correções do mercado de ações não devem desencorajar as autoridades a continuar com as reformas para dar aos mecanismos de mercado um papel mais decisivo na economia, eliminar as distorções e fortalecer as instituições", disse a nota.