Unidade financeira da Volkswagen vê lucro impulsionado por recuperação europeia

BRAUNSCHWEIG (Reuters) - A divisão financeira da Volkswagen está a caminho de pelo menos igualar o lucro operacional recorde do ano passado, disse seu presidente-executivo, Frank Witter, com o negócio forte nos principais mercados europeus compensando a fraca demanda nos mercados emergentes.

A VW Financial Services lida com o financiamento para concessionárias e consumidores da maior montadora europeia, como também de seus negócios bancários e de leasing. Suas operações excluem as marcas Porsche e Scania e a distribuidora Porsche Holding Salzburg.