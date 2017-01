Alcoa planeja novo centro de P&D para processos avançados de impressão 3D

Em um processo também conhecido como fabricação aditiva, as impressoras 3D constroem peças de metal tridimensionais adicionando e aquecendo pó de ligas metálicas, que são então tratados em uma forja para tornarem-se mais fortes.

O vice-presidente de tecnologia da Alcoa, Ray Kilmer, disse que as ligas disponíveis atualmente são caras, e que parte do foco do centro ampliado de P&D será explorar novas ligas de alumínio, titânio, níquel e outras ligas metálicas.