Boeing abre fábrica de naves espaciais comerciais na Flórida

"Este é um ponto na história que reflete uma nova era para o voo espacial", afirmou o presidente-executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, durante a cerimônia de inauguração, no Centro Espacial Kennedy.

As naves da Boeing vão decolar do Cabo Canaveral a bordo de foguetes Atlas 5, que são construídos e operados pela United Launch Alliance, uma parceria da Boeing com a também norte-americana Lockheed Martin.