Japonesa MS&AD vai comprar seguradora britânica Amlin por US$5,3 bi

A MS&AD e rivais como a Tokio Marine vêm aumentando o tamanho e o ritmo de aquisições conforme a população cada vez mais idosa do Japão reduz o crescimento da companhia no mercado doméstico, enquanto a exposição maior a desastres naturais eleva a necessidade de espalhar o risco geograficamente.

O presidente-executivo, Yasuyoshi Karasawa, vinha afirmando que a MS&AD estava buscando comprar participação em uma seguradora especializada europeia ou norte-americana, e nesta terça-feira afirmou que o papel da Amlin como líder do segundo maior grupo de subscritores do Lloyd's a tornava um alvo perfeito.

"Dentro do permitido pela nossa reserva de capital, nossa política permanece a mesma de que estamos abertos a aquisições se houverem bons alvos nos Estados Unidos", acrescentou o executivo.

"Com base em nossa análise de transações comparáveis, o acordo representa o múltiplo mais alto que já vimos envolvendo o mercado do Lloyd's de Londres nos últimos anos", disse o analista Kamran Hossain, da RBC Capital Markets, afirmando que a oferta do grupo japonês representa 2,4 vezes o valor contábil da Amlin.