Google inicia instalação de estúdio do YouTube no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Google anunciou nesta quarta-feira a construção de instalações de produção de vídeo no Rio de Janeiro destinadas aos criadores de conteúdo do YouTube. A expectativa é que o projeto seja concluído na zona portuária da cidade até o final de 2016.

No Rio de Janeiro, o YouTube Spaces foi montado em um galpão com mais de 2 mil metros quadrados e funcionará como uma incubadora. Para usar o espaço é preciso atender ao único requisito de possuir mais de 2.500 inscritos em um canal do YouTube. No primeiro semestre deste ano, o Space de São Paulo recebeu mais de 1,6 mil criadores para workshops, criação de conteúdo e eventos.