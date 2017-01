Chefe da Embraer na China diz que tributos pesados afetam competitividade

PEQUIM (Reuters) - Os altos impostos de importação sobre componentes de aeronaves estão prejudicando a competitividade dos aviões montados na China por empresas estrangeiras, disse o diretor da unidade chinesa da Embraer, Guan Dongyuan, nesta quarta-feira, acrescentando que a companhia está conversando com o governo local para resolver a questão.

"O custo de produção de nossos jatos executivos feitos em Harbin é 20 por cento maior do que os feitos no exterior", disse Dongyuan a jornalistas durante uma feira do setor aéreo em Pequim.