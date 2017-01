Terremoto de magnitude 8,3 sacode região central do Chile e gera alerta de tsunami

SANTIAGO (Reuters) - Um terremoto de magnitude 8,3 e várias réplicas, algumas de grande intensidade, sacudiram nesta quarta-feira a região central do Chile, o que gerou um alerta de tsunami do país.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o epicentro do tremor foi a 232 quilômetros ao norte-noroeste da cidade costeira de Valparaíso. Inicialmente a magnitude do tremor foi relatada em 7,9.

A Marinha chilena fez um alerta de tsunami para toda a região costeira e o Centro de Tsunamis do Pacífico alertou sobre ondas irregulares que podem atingir os litorais do Chile e do Peru.