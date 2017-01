Hamilton diz que foco está no campeonato, não em alcançar marca de Senna

CINGAPURA (Reuters) - Atual líder do campeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton declarou que ficará emocionado se alcançar a marca de 41 vitórias em grandes prêmios do brasileiro tricampeão mundial Ayrton Senna no GP de Cingapura, no domingo, mas garantiu que o foco continua na busca por mais um título mundial.