Fifa afasta secretário-geral Jérôme Valcke e pede investigação

ZURIQUE/NOVA YORK (Reuters) - A Fifa colocou em licença nesta quinta-feira o secretário-geral Jérôme Valcke, horas depois de um ex-jogador afirmar que Valcke poderia estar envolvido em um esquema ilegal para revender ingressos da Copa do Mundo de 2014.

A Fifa não especificou quais seriam as acusações na nota, que informou que Valcke seria "liberado de suas funções imediatamente até nova ordem".

O advogado de Valcke afirmou que o dirigente, responsável por vistoriar os preparativos do Brasil para a Copa de 2014, nega as acusações sobre venda de ingressos do Mundial.