Primeira mulher russa no espaço abre exibição em Londres

LONDRES (Reuters) - Posando ao lado da aeronave que a colocou em órbita como a primeira mulher no espaço, a russa Valentina Treshkova abriu uma exposição em Londres nesta quinta-feira dedicada à exploração soviética do cosmo.

A nave Vostok-6, de 2,6 toneladas, é parte da exposição em "Cosmonauts: Birth of the Space Age", que de acordo com o Museu de Ciência de Londres, é "a maior coleção de aeronaves e artefatos soviéticos já vistos fora da Rússia".