Vendas de etanol hidratado crescem 55,8% no Brasil em agosto, diz Sindicom

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas de etanol hidratado no Brasil em agosto cresceram 55,8 por cento ante o mesmo mês do ano passado, com o biocombustível sendo comercializado com preços mais competitivos que a gasolina em grandes Estados consumidores do país, disse à Reuters um importante representante do setor de distribuição.

Atualmente, o etanol tem um preço vantajoso em relação à gasolina em seis Estados brasileiros, que juntos representam mais de 80 por cento das vendas de etanol do país, explicou o diretor de Mercado do Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), César Guimarães.

Os Estados são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo

Com isso, as vendas de gasolina caíram 13 por cento em agosto ante o mesmo mês de 2014. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, as vendas do combustível fóssil caíram 6,9 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

As associadas do Sindicom têm cerca de 80 por cento do mercado de distribuição de combustíveis automotivos do país.

Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o consumo de combustíveis em agosto em todo o país ainda não foram divulgados.