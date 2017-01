Criança imigrante morre perto da costa grega

LESBOS, Grécia (Reuters) - Uma menina que teria cinco anos de idade morreu neste sábado, e 13 outros imigrantes estariam desaparecidos após o naufrágio do barco onde estavam em meio a violentas marés perto da ilha de Lesbos, disse a guarda-costeira grega.

“Quando estava no mar... Eu não tinha nenhuma esperança... Eu disse: estou morto agora mesmo, ninguém pode me ajudar”, disse Mohammed Reza, de 18 anos, depois de ter sido retirado do barco por voluntários estrangeiros.