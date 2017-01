Wall St cai por ações ligadas a commodities e setor automotivo

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em queda nesta terça-feira, com a baixa de commodities pressionando ações do setor de matérias-primas, enquanto os papéis de empresas fornecedoras da Volkswagen caíram após o escândalo envolvendo a empresa.

O índice de matérias-primas caiu 1,8 por cento, liderando as perdas do S&P 500, mas as vendas foram generalizadas, com recuo todos os 10 maiores setores.

Preocupações adicionais sobre a desaceleração na China levaram as commodities às mínimas em duas semanas, com os preços do cobre e de metais industrias liderando as baixas. Os preços do petróleo nos EUA também fecharam em baixa.