ENFOQUE-Grupo minúsculo de empresas da Bovespa entregará resultados satisfatórios no 3º tri

Por Aluísio Alves

SÃO PAULO (Reuters) - Os resultados corporativos do terceiro trimestre devem restringir ainda mais o já pequeno grupo de companhias listadas na Bovespa que estão conseguindo agradar seus investidores, em um cenário continuado de recessão, com juros, desemprego, inflação e dólar altos.

Esse time seleto inclui empresas financeiras, algumas exportadoras e outras companhias que detêm parcela relevante das receitas no exterior. Há também as que conseguirão amenizar o desempenho operacional fraco com maiores ganhos financeiros, dado o elevado nível de caixa em relação às dívidas de curto prazo. Não por acaso, essas são as empresas recomendadas mais recentemente por analistas como suas preferidas na bolsa brasileira.

"O cenário atual restringe o universo de companhias capazes de ter resultados bons a um número muito pequeno", disse à Reuters o estrategista do Santander Brasil Leonardo Milane.

No caso dos bancos, o receituário para limitar os efeitos da alta da inadimplência, como o aumento das despesas com provisões e renegociações, têm passado por spreads maiores na concessão de empréstimos novos, mesmo em linhas mais seguras, como consignado e crédito imobiliário. Devem também apurar ganhos maiores com a carteira de títulos, devido aos juros mais altos.

As aplicações financeiras também devem reforçar os lucros de companhias financeiras não bancárias, casos de Cetip, BB Seguridade e Sul América. A volatilidade nos mercados também deve turbinar as receitas da Cetip e da BM&FBovespa, segundo Milane.

Pelo mesmo motivo, empresas que têm preferido reduzir o endividamento e apostar no aumento da liquidez também devem ser recompensadas. Algumas, como a transportadora Tegma, a empresa de educação Estácio Participações, o laboratório Fleury e Cia Hering, tinham no final do primeiro semestre caixa pelo menos três vezes superior aos vencimentos de curto prazo, segundo a Economática, o que tende a beneficiar seus resultados.

"Além do ganho, é um indicador de saúde financeira importante para épocas como a atual", disse o sócio da consultoria RiskOffice, Alberto Jacobsen.