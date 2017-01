Greve de fiscais no Brasil impede desembarque de grãos em alguns destinos

SÃO PAULO (Reuters) - A greve dos fiscais federais agropecuários, que está entrando em seu sétimo dia nesta quarta-feira, já impede o desembarque no exterior de algumas cargas brasileiras de milho, soja e algodão que ainda não receberam um certificado fitossanitário por conta do movimento grevista, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Com a paralisação, o certificado que normalmente é emitido após a saída do navio do Brasil ainda não está de posse de alguns exportadores cuja carga já chegou a países importadores.