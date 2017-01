Blatter diz a associações da Fifa que não apoiar reformas seria traição

Sob pressão, Blatter anunciou no início de junho que deixaria o cargo, apenas quatro dias depois de ter sido reeeleito. Uma nova eleição vai acontecer no dia 26 de fevereiro, em Zurique.

"Espero de todas as federações filiadas apoio total a este processo de reforma no Congresso Extraordinário em fevereiro", escreveu Blatter em sua coluna semanal.

"Deixar de fazer isso representaria uma traição à nossa instituição, ao futebol e aos milhões de torcedores ao redor do mundo que esperam, com razão, os mais altos padrões de quem comanda o esporte."

Na semana passada, os problemas aumentaram com o afastamento do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, suspeito de envolvimento na venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Suas funções foram assumidas pelo vice Markus Kattner.