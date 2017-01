Japão vai oferecer US$810 milhões para ajudar refugiados sírios e iraquianos, diz TV

TÓQUIO (Reuters) - O Japão, que aceitou somente 11 pessoas que buscaram asilo no país no ano passado entre um número recorde de 5 mil pedidos, vai fornecer cerca de 810 milhões de dólares em ajuda aos refugiados sírios e iraquianos, informou a emissora pública NHK nesta segunda-feira.

A ONU alertou na sexta-feira que não consegue enxergar uma diminuição no fluxo de refugiados na Europa, com 8 mil desembarques por dia, e que os problemas enfrentados atualmente pelos países europeus podem ser somente "a ponta do iceberg".