Volkswagen deve estender ao Brasil investigação sobre escândalo de emissões de poluentes

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen iniciou uma investigação interna global sobre o escândalo de fraude de testes de emissões de poluentes, em uma análise que também deve ser estendida ao Brasil, embora a companhia comercialize apenas um modelo com motor a diesel no país.

"A princípio, não temos no Brasil esse dispositivo. Não há confirmação ainda", disse o diretor de assuntos governamentais da Volkswagen no Brasil, Antonio Megale, a jornalistas ao ser questionado sobre a presença de software que fraudou testes de emissões de poluentes de carros a diesel da marca nos Estados Unidos. Ele fez os comentários durante fórum automotivo promovido pela revista Quatro Rodas.

No Brasil, a Volkswagen comercializa a picape diesel Amarok, que é produzida na Argentina com motor importado da Alemanha. O veículo acumula vendas no país de cerca de 84 mil unidades desde 2010, segundo dados da associação de distribuidores Fenabrave.