Fiat Chrysler revela problemas em entrega de dados de segurança nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Dois meses após receber uma multa recorde de 105 milhões de dólares por lapsos em recalls de veículos nos Estados Unidos, a Fiat Chrysler Automobiles revelou nesta terça-feira problemas com dados de segurança que podem levar a penalidades financeiras adicionais para o grupo ítalo-norte-americano.

A Fiat Chrysler disse que estava investigando discrepâncias em relatórios sobre alertas antecipados que as leis federais dos EUA exigem que as montadoras forneçam à Administração Nacional de Segurança de Tráfego em Rodovias (NHTSA, na sigla em inglês), o órgão regulador federal para segurança automotiva do país.