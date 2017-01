Armas com destino ao Iêmen são capturadas em barco iraniano

DUBAI (Reuters) - As forças de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita disseram nesta quarta-feira terem apreendido um barco pesqueiro iraniano carregado de armas que iria entregar à facção houthi no Iêmen.

O anúncio ocorreu um dia depois de combatentes tribais apoiados pela coalizão assumirem o controle de uma represa estratégica no centro do Iêmen que estava em poder das forças houthis depois de semanas de combates no leste da capital Sanaa.