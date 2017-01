Shell se alia a empresa britânica de olho no mercado de energia elétrica alemão

FRANKFURT (Reuters) - A petroleira Shell apostou numa parceria para entrar no mercado de fornecimento de gás e eletricidade a residências na Alemanha, maior mercado na Europa.

O braço de fornecimento e trading da petroleira, Shell Energy Europe, e a First Utility, produtora independente de energia baseado no Reino Unido, lançaram nesta quarta-feira a Shell Privatenergie, uma nova empresa de fornecimento de energia para consumidores residenciais.

"Estamos apostando em uma parceria com a Shell, uma empresa de energia com grande habilidade para negociações, bem como uma grande força de mercado", disse à Reuters o diretor da First Utility em Hamburgo, Maik Neubauer.