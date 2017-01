Volkswagen busca melhorar posição financeira para cobrir custos de escândalo

O Conselho de Supervisão da montadora alemã discutiu formas de fortalecer sua posição financeira, mas não falou sobre a venda de ativos ou marcas, disseram duas fontes próximas do Conselho à Reuters.

Uma fonte disse que levantar recursos pela venda de mais ações se tornaria uma probabilidade se os custos de caixa do escândalo excederem um "nível crítico", sem dar mais detalhes. A Volkswagen não quis comentar.

A companhia separou 6,5 bilhões de euros para ajudar a cobrir os custos do escândalo, mas alguns analistas acham que a conta final pode ser muito mais alta.

As fontes afirmaram que o Conselho está preocupado com a possibilidade de que, sem fortalecer sua posição financeira, as classificações de crédito da empresa sejam rebaixadas, o que levaria a maiores custos de empréstimos.