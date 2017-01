China pede à Marinha dos EUA que reduza riscos de mal-entendidos

Os dois países culpam um ao outro por ações perigosas e vários incidentes recentes em que aeronaves e navios da China e dos Estados Unidos se desafiaram no ar e mar em torno do gigante asiático.

O almirante Sun Jianguo, vice-chefe do Estado Maior do Exército Popular de Libertação, disse ao almirante Harry Harris, comandante do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, que o Pacífico é uma importante plataforma para a cooperação.