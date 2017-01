Índice europeu fecha em alta sustentado por setor automotivo e petróleo

MILÃO (Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, lideradas pelos papéis dos setores automotivo e de petróleo e ajudadas pelas expectativas de que os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos vão manter uma política monetária amigável para os mercados acionários.

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 teve alta de 0,65 por cento, a 1.422 pontos, ampliando os fortes ganhos da sessão anterior e ficando próximo da máxima de duas semanas, enquanto o índice de blue chips da zona do euro Euro Stoxx 50 subiu 0,93 por cento para 3.220 pontos.

"Não há dúvidas que a confiança geral tem melhorado nos últimos dias uma vez que a incerteza sobre uma iminente elevação da taxa de juros nos EUA foi removida por ora", disse o operador da Peregrine & Black Markus Huber. "Mercados mais firmes no fim do dia certamente vão confirmar que os 'altistas' estão lentamente ganhando vantagem novamente."

Nesta terça-feira, dados mostraram que as encomendas da indústria alemã caíram devido à demanda mais fraca dos países de fora da zona do euro. Os dados fracos devem, em última instância, significar que o Banco Central Europeu (BCE) manterá sua política monetária de estímulos, de acordo com Joe Rundle, chefe de operações da ETX Capital.