Índice europeu fecha em leve alta com ganhos de mineradoras e montadoras

O índice FTSEurofirst 300 reduziu os ganhos no final da sessão e fechou com alta de 0,12 por cento, a 1.423 pontos. Mais cedo o índice chegou a registrar alta de mais de 1 por cento, tocando seu nível mais alto em cerca de um mês.

Um operador disse que as perdas iniciais em Wall Street pesaram sobre as ações europeias enquanto a cobertura de posições vendidas parece ter chegado ao fim diante do ressurgimento de preocupações econômicas globais.

Os papéis das companhias aéreas estavam entre as maiores perdas após o Crédit Suisse cortar a classificação do setor para "equal-weight" de "overweight". No setor, inicialmente afetado pela alta dos preços do petróleo, a IAG, a easyJet e a Ryanair caíram mais de 5 por cento.