Prefeito de Roma renuncia após escândalo sobre gastos

ROMA (Reuters) - O prefeito de Roma, Ignazio Marino, renunciou nesta quinta-feira após um escândalo sobre seus gastos no cartão de crédito que abalaram a imagem de seu Partido Democrárico (PD), o mesmo do primeiro-ministro Matteo Renzi.

Marino negou as acusações de que tenha usado dinheiro da cidade para comer e beber com sua família e amigos no que se tornou conhecido como caso “jantar-gate”, mas acabou se tornando um risco eleitoral para Renzi.