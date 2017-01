China não vai permitir violações de suas águas territoriais, diz porta-voz

PEQUIM (Reuters) - O governo chinês disse nesta sexta-feira que não vai aceitar violações de suas águas territoriais em nome da liberdade de navegação, como os Estados Unidos definem a passagem de navios de guerra perto de ilhas artificiais estabelecidas pela China no Mar do Sul da China.

Um funcionário da Defesa dos EUA disse à Reuters que o governo norte-americano estava avaliando o envio de navios dentro das próximas duas semanas para águas no interior da zona de 12 milhas náuticas que a China reivindica como seu território, ao redor de ilhas que construiu no arquipélago das Spratly.

A China reivindica a maior parte do Mar do Sul da China, mas o governo norte-americano já sinalizou que não reconhece as reivindicações territoriais chinesas e que a Marinha dos EUA vai continuar a operar onde quer que a lei internacional permita.