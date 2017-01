Procurador da Lava Jato diz que Petrobras teve mais de R$ 20 bi de prejuízo com corrupção

Dallagnol disse ainda que o Ministério Público Federal (MPF) assinou o 32º acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato e que a força-tarefa que cuida do caso tem material para, pelo menos, mais um ano de investigações. Por questões de sigilo, ele não quis revelar quem é o novo delator da operação e assegurou que, como cada etapa das investigações tem seus desdobramentos, a Lava Jato terá ainda "muitos anos" de trabalho.

O procurador declarou que até agora a investigação já resultou na recuperação de mais de 1,5 bilhão de reais e as estimativas apontam que os desvios de contratos da Petrobras somam, no mínimo, 6 bilhões de reais.

“O que temos é que apenas a propina na Petrobras envolveu 6,2 bilhões de reais. Isso é uma parte do prejuízo e ainda tem o lucro ilícito que as empresas receberam por práticas de superfaturamentos ou no cartel, e por isso o valor do prejuízo superará 20 bi de reais. É provável que seja o prejuízo para a Petrobras”, avaliou.