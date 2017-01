Aneel revoga concessão de linha de transmissão no Nordeste; sistema será relicitado

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira, em reunião de diretoria, a publicação de resolução para revogar a concessão de um sistema de transmissão licitado em 2013 --que deveria ter iniciado a operação em outubro deste ano, mas sequer teve as obras iniciadas até o momento.

A Reuters antecipou em agosto que o empreendimento, arrematado em leilão pelas empresas MGF Energy e Geoenergy Energia e Serviços, estava atrasado e preocupava o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), formado por autoridades para acompanhar o andamento de projetos de energia.

Com isso, esse sistema de transmissão no Rio Grande do Norte, considerado importante para escoar a geração de usinas de energia eólica na região, terá que ser levado a um novo leilão, em data ainda não definida.