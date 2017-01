Jay Z comparece a tribunal para julgamento sobre direitos autorais de "Big Pimpin”

Jay Z, cujo nome real é Shawn Carter, e o produtor de hip hop Timothy "Timbaland" Mosley estão entre os réus citados em uma queixa apresentada em 2007 pelo sobrinho do compositor egípcio Baligh Hamdy, já falecido, que alegou que o rapper tinha usado a composição de seu tio sem permissão.

O advogado de Jay Z, Andrew Bart, argumentou que as letras explícitas de "Big Pimpin” não deveriam ser discutidas em relação com o processo, já que a qualificação da letra como "vulgar" e "repugnante" poderia predispor o júri contra Jay Z. A juíza distrital Christina Snyder decidiu em seu favor, dizendo que examinar as letras de Jay Z seria irrelevante neste caso.