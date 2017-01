Dirigentes da Fifa tinham contas em banco suíço Julius Baer, diz jornal

ZURIQUE (Reuters) - Dirigentes da Fifa, entidade abalada por investigações de corrupção dos Estados Unidos e na Suíça, tinham contas no banco suíço Julius Baer , relatou o jornal Handelszeitung nesta quarta-feira.

O jornal não citou fontes para a informação, que foi revelada em um resumo de reportagem divulgado antes da publicação da edição do diário na quinta-feira.

O Julius Baer não quis comentar a reportagem, mas declarou: “O Julius Baer –como um dos vários bancos mencionados no indiciamento da Fifa pelos quais transferências supostamente incriminadoras foram realizadas– iniciou uma investigação interna e está cooperando com as autoridades. Por ser nossa política, não fazemos mais comentários sobre procedimentos pendentes”.