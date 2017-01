China caminha para compras recordes de petróleo neste ano

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - Conforme a China se aproxima dos Estados Unidos como o maior importador de petróleo bruto do mundo, a demanda de refinarias privadas e um movimento de estocagem de carregamentos baratos da commodity devem manter as compras em níveis recordes, depois de uma oscilação no terceiro trimestre.

O aumento das compras pôde ser visto no movimento de navios-tanque e taxas de frete, disse o analista da Energy Apects, Virendra Chauhan, e especialistas estão aumentando projeções anteriores para o crescimento no segundo semestre.

Já as refinarias estatais estão voltando a estocar petróleo após um período de calmaria no terceiro trimestre.

A FGE espera que as importações de petróleo da China no segundo semestre aumentem em 12 por cento frente ao primeiro semestre, ante uma estimativa anterior de 10 por cento. No ano, as importações chinesas devem crescer 9 por cento.