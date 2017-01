Dilma diz na Suécia que Mercosul está pronto para apresentar oferta à União Europeia

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, em evento com empresários durante visita à Suécia, que o Mercosul está pronto para apresentar sua proposta à União Europeia para um acordo comercial entre os dois blocos, e reiterou o compromisso do governo com o ajuste fiscal.

União Europeia e Mercosul negociam há vários anos um acordo de livre-comércio entre os blocos, que se tornou ainda mais importante para as respectivas economias em virtude da assinatura neste mês de um acordo comercial entre os Estados Unidos e mais 11 países da costa do Pacífico, a chamada Parceria Transpacífico (TPP).

"O Mercosul está preparado para apresentar sua oferta comercial à União Europeia e, a partir daí, estabelecer um acordo comercial ambicioso e extremamente vantajoso para ambas as partes", disse Dilma em discurso na cerimônia de abertura de seminário empresarial Brasil-Suécia, em Estocolmo.

"Este acordo abre para a União Europeia, e em especial para a Suécia, todo o mercado da América do Sul e certamente, a partir daí, funcionará como uma plataforma para o restante do continente", acrescentou.

A troca simultânea de ofertas entre Mercosul e União Europeia é um passo decisivo para as negociações de um acordo de livre-comércio, considerado por Dilma uma prioridade para o bloco de países sul-americanos neste ano. As partes, no entanto, ainda não definiram uma data para a apresentação das ofertas.

AJUSTE FISCAL

Em seu discurso no fórum empresarial, Dilma também reiterou o comprometimento do governo com a política de ajuste fiscal, reforçando que o governo vem trabalhando para garantir o equilíbrio das contas públicas.