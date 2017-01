"Goosebumps: Monstros e Arrepios" supera "Perdido em Marte" no topo das bilheterias dos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) - "Goosebumps: Monstros e Arrepios" levou uma onda de nostalgia para o topo das bilheterias dos cinemas da América do Norte no fim de semana, quando a adaptação da popular série de livros infantis arrecadou 23,5 milhões de dólares em sua estreia.

"Beasts of No Nation", drama de Cary Fukanaga sobre crianças soldados na África, gerou manchetes quando a Netflix superou todos ao oferecer 12 milhões de dólares pelos direitos do filme. O longa estreou simultaneamente no serviço de streaming da companhia e em 31 cinemas, mas registrou pouca bilheteria.