Dilma diz na Suécia que Mercosul está pronto para apresentar oferta à União Europeia

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, em evento com empresários durante visita à Suécia, que o Mercosul está pronto para apresentar sua proposta à União Europeia em novembro referente a um acordo comercial entre os dois blocos, e reiterou o compromisso do governo com o ajuste fiscal.

União Europeia e Mercosul negociam há vários anos um acordo de livre-comércio entre os blocos, que se tornou ainda mais importante para as respectivas economias em virtude da assinatura neste mês de um acordo comercial entre os Estados Unidos e mais 11 países da costa do Pacífico, a chamada Parceria Transpacífico (TPP).

"Este acordo abre para a União Europeia, e em especial para a Suécia, todo o mercado da América do Sul e certamente, a partir daí, funcionará como uma plataforma para o restante do continente", acrescentou.

Em entrevista coletiva após o evento, ao lado do premiê sueco, Stefan Lofven, Dilma disse que a expectativa do Mercosul é que a apresentação seja realizada até o final de novembro.

"Estamos muito otimistas com relação a esse acordo. Do ponto de vista do Mercosul, ele está pronto para ser assinado, e acreditamos que do ponto de vista da União Europeia os sinais também são bem positivos", disse.