Rússia diz que caça quase colidiu com avião oficial russo na Europa

Mas o Ministério da Defesa francês afirmou que nenhuma aeronave de seu país se envolveu no incidente, que de acordo com o relato de Moscou aconteceu nesta segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores da França declarou que o avião em questão era da Suíça, sem dar maiores detalhes.

A França lamentou que seu embaixador foi convocado em Moscou, afirmaram os ministérios do Exterior e da Defesa em comunicado nesta segunda-feira, reafirmando que nenhuma aeronave francesa esteve envolvida em qualquer incidente com um avião russo.

"Nenhuma aeronave do Exército francês esteve envolvida no incidente com a aeronave oficial russa que o Ministério do Exterior russo mencionou", afirmou o comunicado. "Lamentamos, portanto, que o embaixador francês em Moscou tenha sido chamado."