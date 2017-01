Crescimento das exportações do Japão desacelera com força em setembro

TÓQUIO (Reuters) - O crescimento das exportações do Japão desacelerou com força em setembro na comparação anual uma vez que a redução das vendas para a China afetou o volume de embarques, levantando temores de que a fraca demanda externa pode ter jogado a economia em recessão.

Dados do Ministério das Finanças mostraram que as exportações cresceram apenas 0,6 por cento em setembro sobre o ano anterior, contra ganho de 3,4 por cento esperado por economistas em pesquisa da Reuters.

Esse foi o crescimento mais fraco desde agosto do ano passado, após ganho de 3,1 por cento no mês anterior. O iene fraco ajudou a aumentar o valor das exportações, mas o volume caiu 3,9 por cento, terceiro mês seguido de queda anual.

O dado desta quarta-feira foi o primeiro indicador importante de setembro e faz parte do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. Uma contração no terceiro trimestre colocará o Japão em recessão e pode forçar autoridades a oferecer mais estímulos.