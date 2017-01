Unesco critica Israel por limitar acesso a complexo de Al-Aqsa

A resolução aprovada pelo comitê executivo da Unesco retirou uma cláusula polêmica do rascunho que declarava que o Muro das Lamentações – local mais sagrado onde os judeus podem rezar – é um espaço reservado para os muçulmanos, disseram diplomatas de Israel.

A cláusula, proposta por vários países muçulmanos, teria declarado o Muro como parte integral do complexo da mesquita de Al-Aqsa – um primeiro passo em potencial para proibir que os judeus se aproximassem do local onde oram e colocam bilhetes nas fissuras da parede milenar.

A esplanada elevada e murada é sagrada para as duas religiões. Os judeus a chamam de Monte do Templo, por ter sitiado dois templos bíblicos destruídos, e os muçulmanos de Haram al-Sharif, listando a mesquita como o edifício mais sagrado do islamismo fora da Arábia Saudita.